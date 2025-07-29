IBF оголосила торги на бій потенційних суперників Усика
IBF готує суперника для захисту поясу Олександром Усиком на той випадок, якщо українець не оголосить про завершення кар'єри.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Так, в організації вирішили виставити на торги реванш між Френком Санчесом та Ефе Аджагбою, оскільки команди не зуміли домовитись про його проведення між собою.
Аукціон відбудеться 5 серпня – промоутер, який запропонує найбільшу ставку виграє, а сама ставка стане призовим фондом поєдинку. Цікаво, що першій бій Аджагби та Санчеса відбувся ще у 2021 році – тоді кубинець виграв за очками.
Зазначається також, що у випадку, якщо Усик все ж вирішить завершити кар'єру та звільнить пояс, то переможець протистояння битиметься з Дереком Чисорою за звання чемпіона.
Нагадаємо, донедавна поясом IBF володів Даніель Дюбуа – британець його здобув у поєдинку з Ентоні Джошуа у 2024 році.
Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді британця, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).
Раніше Френк Воррен заявив, що WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера.