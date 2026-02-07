Це буде інший бій: Канело – про потенційний реванш з Кроуфордом

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 KO) хоче отримати реванш у колишнього абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Про це боксер розповів у коментарі The Rong.

"Оглядаючись на бій з Терренсом Кроуфордом, багато чого сталося. Ми повинні повторити, адже я не відчував себе в рингу так, як повинен був відчувати. І я повинен зробити все, щоб відбувся реванш. Це буде інший бій.

Він заслужив все це визнання. Але очевидно, що він повинен був дати мені реванш. Він вирішив завершити кар'єру. Ми повинні прийняти це. Прийняти і рухатися далі.

Але реванш був би ідеальним для боксу", – розповів Канело.