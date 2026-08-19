Хижняк оцінив свого суперника в першому титульному бою на профі-рингу

Український боксер Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) поділився очікуваннями від бою проти Дурваля Еліаса Паласіо (16-4, 12 КО).

Його слова передає ФБУ.

Олімпійський чемпіон віддав належне майбутньому супернику та розповів про підготовку до битви.

"Ми з моїм батьком-тренером багато працюємо, готуючись до цього поєдинку. Титулований боксер, провів багато боїв із досвідченими бійцями, боксерами, яких я особисто знаю, яких я бачив на олімпійському ринзі. І хочу сказати, що досить непогано він себе зарекомендував у цих поєдинках. Тому з максимальною відповідальністю та з максимальним настроєм готуюсь для того, щоб бути в якнайкращій формі в цьому бою", – сказав Хижняк.

Зазначимо, що їхнє очне протистояння відбудеться 22 серпня у Львові. Це буде перший титульний поєдинок для "Полтавського танка" – на кону стоятиме пояс WBA Gold International.

Нагадаємо, що Хижняк дебютував на профі-рингу в березні 2026 року. Він нокаутував у першому бою Вільмера Барона, після чого також достроково здолав до того непереможеного Ленні Патрача.