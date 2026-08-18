Хижняк – Паласіо: де та коли дивитись перший титульний бій "Полтавського танка"

У суботу, 22 серпня, відбудеться вечір боксу у Львові, який організовує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions.

Головною подією стане битва олімпійського чемпіона Олександра Хижняка (2-0, 2 КО) з колумбійцем Дурвалем Еліасом Паласіо (16-4, 12 КО). На кону стоятиме пояс WBA Gold International.

Старт цього шоу запланований на 16:00 за київським часом. "Полтавський танк" вийде на ринг орієнтовно не раніше 19:00.

Трансляцію вечора боксу можна буде переглянути онлайн. Його покажуть на Київстар ТБ.

Нагадаємо, що Хижняк дебютував на профі-рингу в березні 2026 року. Він нокаутував у першому бою Вільмера Барона, після чого також достроково здолав до того непереможеного Ленні Патрача.

Співголовний поєдинок вечора проведе Павло Іллюша. В андеркарді турніру на ринг також вийдуть дев'ять боксерів Usyk 17 Promotions: Максим Рудик, Максим Зименко, Дмитро Ловчинський, Ельвін Алієв, Богдан Толмачов, Микола Лактіонов, Джамал Кулієв, Айдер Абдулаімов та Матвій Ражба.