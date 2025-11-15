Хейні – про Нормана: Це ж нікому не відомий безхатько
Ексчемпіон світу легкої ваги Девін Хейні поспілкувався з Браяном Норманом та назвав майбутнього суперника "нікому невідомим бомжарою".
Боксери влаштували суперечку в етері DAZN.
Так, Норман методично погрожував Хейні проблемами з меніском та побиттям, а сам Девін апелював до того, що він не знає тих суперників, яких переміг опонент.
У певний момент Хейні, звертаючись до ведучого, дуже красномовно висловився про чемпіона WBO.
"Досить базікати. Це ж безхатько, його взагалі ніхто не знав дав роки тому. Я не хотів цього казати, але він реально бомжара! Він – ніхто", – заявив Хейні.
На це Норман відповів, що після поєдинку у нього з'явиться ім'я.
Зазначимо, що поєдинок двох бійців відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді. На кону стоятиме титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBO.
У попередньому поєдинку Хейні впевнено переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів. Норман влітку нокаутував Дзіна Сасакі.
Раніше Браян Норман заявив що планує нокаутувати свого суперника у чемпіонському поєдинку.