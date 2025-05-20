З нього можна зробити чемпіона: Хегай – про майбутнє Богачука

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (22-2-1, 14 КО) розповів про шанси українських боксерів здобути чемпіонський титул.

Цитує Хегая vRINGe.

Найбільше шансів наразі має боєць першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO).

"Якщо відштовхуватися від роботи менеджерів і промоутерів, то я б сказав, що зараз Богачук попереду всіх. Тому що він не просто показує топовий бокс. Він демонструє його вже на тому найвищому рівні. Він довів, що сильний. І Том Лефлер добре його рухає. Думаю, з нього можуть зробити чемпіона… Сильний хлопець. Дуже темповий. Б’ється у високому темпі, за рахунок чого й знищує суперників. Вони просто не витримують такого темпу.

Якийсь його бій дивився наживо. Це було, мабуть, у 2023-му. Імені суперника не пам’ятаю, але бій хороший був. Там вони хитали один одного десь до 9-го раунду, здається. І той терпів. І Богачук терпів. І навіть попри те, що він пропускав удари, Сергій усе одно тримав темп до кінця, а потім знищив суперника", – зазначив Хегай.