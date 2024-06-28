Хегай: Top Rank зобовʼяний мені зробити бій за пояс чемпіона світу

Український боксер напівлегкої ваги Арноль Хегай (21-1-1, 13 КО) хоче битися за титул чемпіона світу.

Про це Хегай розповів у коментарі LuckyPunch.

"Я радий, що повертаюсь боксувати в США, тим паче в якості боксера Top Rank, радий, що підписав з ними контракт. 10 серпня я хочу показати красивий бокс та успішно дебютувати в них на шоу. В майбутньому очікую на великі бої. Контракт з Top Rank зобовʼязує компанію зробити мені бій за пояс чемпіона світу.

Бій з Пресіадо — наступний крок до поєдинку за світовий титул. Я просив у організаторів серйознішого суперника, проте дали того, хто погодився відбоксувати зі мною. Але не заглядаю за спину колумбійцю, буду готовий до нього, як і до інших боїв, на всі 100%.

Я наразі є першим номером рейтингу WBO та 12-м у рейтингу IBF, а чемпіонами за обома версіями є боксери Top Rank Рафаель Еспіноза та Луїз Лопез. Тому крім шансу відбоксувати за титул WBO в мене є шанс ще провести бій за пояс IBF. Так як я очолюю рейтинг WBO, то сподіваюсь, що буду боксувати з Еспінозою. Але загалом я готовий боксувати як за один, так і за інший пояс", — сказав Хегай.