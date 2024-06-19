Став відомий наступний суперник Хегая

Український боксер напівлегкої ваги Арноль Хегай (21-1-1, 13 КО) наступний бій проведе проти колумбійця Бельмара Пресіадо (22-7, 13 КО).

Про це повідомляє BoxRec.

10-раундовий бій відбудеться 10 серпня в Альбукерке (США).

Головною подією вечора стане поєдинок чемпіона IBF у напівлегкій вазі Луїса Лопеса (30-2, 17 KO) та Анджело Лео (24-1, 11 КО).

Зазначимо, що у травні команда Хегая відмовилась від бою за звання обов’язкового претендента на пояс IBF. Суперником Арнольда мав стати південноафриканець Лерато Дламіні (20-2, 11 КО).

Нагадаємо, що свій останній бій Хегай провів у січні цього року. 31-річний український напівлегковаговик технічним нокаутом переміг іспанця Хона Мартінеса.