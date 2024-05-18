Команда Хегая відмовилася від бою за звання обов’язкового претендента на пояс IBF

Бій між українським боксером напівлегкої ваги Арнольдом Хегаєм (21-1-1, 13 КО) та південноафриканцем Лерато Дламіні (20-2, 11 КО) за звання обов’язкового претендента на пояс IBF не відбудеться.

Про це повідомляє видання The Ring.

Українець дебютує в промоутерській компанії Top Rank 13 липня, в Лас-Вегасі, однак суперник наразі невідомий. Зазначається, що Хегай має намір поборотися за свій перший в кар'єрі титул чемпіона світу за версією WBO. Наразі цим поясом володіє мексиканець Рафаель Еспіноза.

Нагадаємо, що Top Rank програли промоутерські торги TGB на бій за звання обов’язкового претендента на пояс IBF.

Українець повинен був заробити 17 750 доларів за цей поєдинок, однак його команда відмовилася, коли прийшов час підписувати контракт.

Наступний бій Хегая має відбутися в андеркарді об'єднавчого поєдинку чемпіона світу за версіями IBF та WBO в середній вазі Джанібек Альміханули (15-0, 10 КО).

Нагадаємо, що свій останній бій Хегай провів у січні цього року. 31-річний український напівлегковаговик технічним нокаутом переміг іспанця Хона Мартінеса.