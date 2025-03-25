Хан назвав фаворита бою Юбенк – Бенн

Колишній чемпіон світу Амір Хан вважає Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО) беззаперечним фаворитом у поєдинку проти Конора Бенна (23-0, 14 KO).

Про це Хан розповів у коментарі Froch On Fighting

"Декілька тижнів тому я говорив, що Конор переможе. Думав, що він буде агресором, але потім подивився на різницю в габаритах і зрозумів, що він підіймається не на одну, а на дві вагові категорії. А ці категорії існують не просто так.

Хоч я й бився з Канело, я знаю, яка це різниця. Але, з іншого боку, Юбенк – це не Канело. Канело був справжнім звіром. Та все ж, мені здається, що Юбенк має перевагу у вазі, силі, потужності, а також у зрості й розмірах порівняно з Конором Бенном. Тепер я вважаю, що він виграє цей бій", – сказав Хан.