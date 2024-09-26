Брат Ф'юрі дав оптимістичний прогноз на подальшу кар'єру Джошуа

Г'юї Ф'юрі (27-3, 15 КО), який є двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, вірить, що Ентоні Джошуа (25-4, 20 КО) зуміє повернутися на високий рівень після поразки від Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО).

Його слова наводить Seconds Out.

"Це хевівейт. Звичайно, це шок. Але у цьому дивізіоні один удар може все змінити. Я щиро думав, що Джошуа переможе. Він повернеться, не можна бити лежачого. У реванші шанси будуть 50 на 50, бо Ентоні вміє бити. Він майже дістався Дюбуа наприкінці бою. Йому слід провести реванш", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, на минулих вихідних Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.