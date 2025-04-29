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Гвоздик порівняв силу ударів Канело та Бетербієва

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 20:08
Гвоздик порівняв силу ударів Канело та Бетербієва
Олександр Гвоздик
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Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) порівняв силу ударів від Сауля Альвареса та Артура Бетербієва. Він вважає, що мексиканець має сильніший удар, але росіянин не стомлюється, завдаючи потужних ударів серійно.

Про це він сказав у коментарі для BoxingScene.

"Бетербієву бракує прискорення, ви бачите його удари, можливо, вони трохи передбачувані. Вони надзвичайно важкі.

Канело має більш чіткі удари. Річ у тім, що всі його удари однаково важкі. Його джеб, його лівий хук, якщо він завдає чотири удари, всі ці чотири удари однаково важкі, тому що, знову ж таки, це просто його природна сила.

Канело завдає одного удару, а потім йому потрібно чекати, йому потрібно дивитися, йому потрібно перезаряджатися. Я б сказав, що поодинокі удари Бетербієва не такі важкі чи ефективні, як у Канело, але він просто завдає їх один за одним, і вони просто накопичуються", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, у 2019 році українець програв Бетербієву технічним нокаутом у 10 раунді. Згодом він мав змогу спарингуватися проти Сауля Альвареса

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