Він чекає на результати МРТ: Гвоздик розповів, чому Ломаченко не шукає суперника

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,3 кг) Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) пояснив, що Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не виступає, адже чекає на результати МРТ.

Про це він сказав у коментарі для ESNEWS.

"Ломаченко справді хоче битися, хоча я чув, що він вже все. Я не знаю. Його сторона нічого не анонсує. Я чув, що він чекає на результати МРТ. Ці результати мають прийти з Іспанії. Не знаю, чого вони чекають", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, востаннє Гвоздик виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Сам українець висловив готовність провести бій проти Каллума Сміта. Промоутер британця Едді Гірн назвав інших бажаних суперників.