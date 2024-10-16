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Гвоздик назвав переможця поєдинку Бетербієв – Бівол

Андрій Яросименко — 16 жовтня, 12:47
Гвоздик назвав переможця поєдинку Бетербієв – Бівол
Getty images

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що Дмітрій Бівол (23-1, 12 КО) переміг Артура Бетербієва у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Його слова передає The Ring.

"Хоч я думав, що переможцем вийде Артур Бетербієв, на мій погляд, Дмітрій Бівол виграв цей бій чисто. Бівол 7-5", – сказав Гвоздик.

Зазначимо, що думки різних боксерів та функціонерів щодо поєдинку Бетербієв – Бівол сильно розходяться. Український боксер Тарас Шелестюк вважає закономірною перемогу Бетербієва. Таку ж думку має колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі.

А от відомий у минулому боксер Тоні Белью побачив у цьому бою перемогу Бівола. Також не згоден із поразкою свого клієнта промоутер Едді Гірн.

Нагадаємо, бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Зазначимо, що Бетербієв уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.

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