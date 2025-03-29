Гриців здобув титул WBC Francophone у бриджервейті, перемігши німця Рашида одноголосним рішенням суддів

Непереможний український боксер Олександр Гриців (10-0, 6 КО) одноголосним рішенням суддів переміг представника Німеччини Рада Рашида та завоював титул WBC Francophone у бриджервейті (до 101,6 кг).

Бій проходив у межах вечора боксу в Львові, який був організований промоутерською компанією KO Promotions.

Рахунок поєдинку 100:90 і 100:89 на користь львів'янина. Зазначимо, що для Гриціва це був дебютний титульний бій.

Український боксер впевнено володів перевагою у рингу, на що німець мало чим відповідав, переважно сидівши у захисті.

Ближче до завершення бою, який складав 10 раундів, Гриців взагалі претендував на те, аби відправити Рашида мінімум в нокдаун, однак суперник вистояв до фінального гонгу.

Раніше в межах вечора боксу Арсеній Резніченко (9-0, 5 KO) одноголосним рішенням суддів переміг Андрія Цюру (9-3, 6 KO) та завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі.