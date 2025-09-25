Визначилась дата наступного бою Гриціва

Український володар титулу WBC Francophone у бріджервейті Олександр Гриців (11-0, 7 KO) повернеться на ринг 22 листопада.

Про це повідомляє K.O.Promotions.

Суперника буде оголошено згодом.

Нагадаємо, свій останній бій Гриців провів у вересні на вечорі боксу у Шептицькому. Українець переміг чеха Вацлава Пейсара (25-22, 20 КО). Вже у стартовому раунді українець впіймав суперника лівим боковим та відправив його у нокдаун.

Чех зміг піднятися, проте ще до закінчення 3-хвилинки він ще двічі опинявся на канвасі, після чого поєдинок було зупинено.

Напередодні визначилась дата бою тимчасового володаря поясу WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла.