Підопічний Пітера Ф'юрі здобув 10-ту дострокову перемогу

Нідерландський проспект напівважкої ваги Градус Краус (11-0, 10 КО) переміг британця Тео Брукса (5-1, 4 КО).

Поєдинок відбувся в ніч на 10 червня в межах боксерського шоу в Роттердамі.

У другому раунді Краус запустив аперкот, а потім завдав британцю акцентованого удару в печінку. Після такої комбінації Брукс "взяв коліно" та відмовився продовжувати поєдинок.

Для Градуса Круаса ця перемога стала 11-ю в кар'єрі та 10-ю — достроковою. Нідерландця тренують Пітер Ф'юрі, дядько Тайсона Ф'юрі, та його батько Альберт.

У листопаді 2025 року Краус нокаутував у другому раунді німця Ростама Ібрагіма та здобув титул чемпіона Європи IBF у напівважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що колишній суперник Олександра Усика Даніель Дюбуа переміг Фабіо Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді та забрав чемпіонський пояс WBO.