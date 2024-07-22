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Хижняк не планує переходити у профі після Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 22 липня, 17:35
Хижняк не планує переходити у профі після Олімпійських ігор-2024

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський зізнався, що його підопічний Олександр Хижянк навряд чи розпочне професійну кар’єру після Олімпійських ігор-2024.

Про це він розповів у інтерв’ю YouTube-каналу "Тайк Майсон".

"На сьогоднішній день такі питання не розглядалися, що він іде в профі. Ми трохи говорили про те, що він, можливо, піде на третю Олімпіаду. Ось так, скоріше, а в профі – ні.

Це буде залежати від нього і від батька. Але я думаю, що цей варіант імовірніший. Все-таки в нас уже були учасники двох Олімпіад, два чемпіони — і Саша Усик був на двох Олімпіадах, і Вася Ломаченко виграв дві, а трьох в Україні взагалі немає", – сказав Соновський.

Нагадаємо, Хижняк боксував у фіналі попередніх Олімпійських ігор, перемагав за очками бразильця Еберта Консейсау, але в 3 раунді був відправлений у нокаут. Минулого року "Полтавський танк" виграв Європейські ігри-2023.

Збірна України з боксу Олександр Хижняк Дмитро Сосновський

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