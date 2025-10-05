Ітаума – про можливий бій з Усиком: Це безпрограшна ситуація

Британський проспект надважкої вагової категорії Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) вважає, що можливий бій проти триразового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO) стане для нього безпрограшною ситуацією.

Про це повідомляє Boxing King Media.

На професійному ринзі Ітаума провів менше однієї години, адже 11 із його 13 поєдинків завершилися достроково – більшість уже в перших раундах.

Втім, молодий британець не вважає це проблемою і заявив, що готовий зустрітися з українським чемпіоном.

"Бій з Усиком – це безпрограшна ситуація. Якщо я вийду туди й переможу, то стану чемпіоном світу у надважкій вазі. Але навіть якщо я, не дай Боже, програю, то програю Усику – чемпіону світу у надважкій вазі, а мені всього 20 років", – сказав Ітаума.

Наступний бій Ітаума проведе 13 грудня у Манчестері, а попередній поєдинок 20-річного британця відбувся 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.

Раніше Ітаума відмовився від участі в елімінаторному бою проти Френка Санчеса.