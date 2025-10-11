Українська правда
Гірн: Те, чого найбільше хоче Джошуа – це бій з Ф'юрі

Микола Дендак — 11 жовтня 2025, 22:05
Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) найбільше прагне до бою з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Його слова передає SkySports.

"Це саме те, що всі хотіли почути. Те, чого найбільше хоче Ей Джей – це бій з Тайсоном Ф'юрі. Це найбільший бій у спорті, я сподіваюся. Єдине, що наближається до цього рівня – це знову завоювати титул чемпіона світу в надважкій вазі, що є великою мотивацією для нього.
План дуже важливий. Найважливіше – переконатися, що він на 110% впевнений у собі та готовий до бою з Тайсоном Ф'юрі. Ми повинні бути в змозі спланувати це для Ей Джея, щоб переконатися, що він знаходиться в найкращому місці для того, що буде найбільшим моментом в його кар'єрі", – сказав Гірн.

Раніше Едді Гірн повідомив, що бій проти Тайсона Ф'юрі може відбутися у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Едді Гірн

