Йому боляче: Гірн – про першу зустріч із Джошуа після смертельної ДТП

Британський промоутер Едді Гірн розповів про першу зустріч з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) після смертельної ДТП, де загинуло двоє тренерів британця.

Про це промоутер розповів у коментарі The Stomping Ground.

"Це вперше, коли я бачив його з того часу. Ми спілкувалися, але це ніколи не те саме, що насправді дивитися людині в очі, відчувати її присутність і показувати підтримку. Тож це було добре. Ми гарно провели час. Я, мабуть, спробую провести з ним ще трохи часу протягом наступних кількох тижнів. Можна побачити, що йому боляче. Я думаю, в цьому немає сумнівів. Можна намагатися бути максимально позитивним, і Ентоні – один із найбільш позитивних людей, яких я зустрічав у житті. Він втратив двох найближчих друзів. Двоє людей, які жили поруч із ним. Вони щоночі спілкувалися. Вони мали мрії. Вони мали плани, і їх ніколи не буде", – сказав він.

Гірн відзначив, що Ентоні буде піклуватися за сім'ями тренерів, які загинули в ДТП,

"Цих людей не замінити, і я думаю, що знадобиться час. Я ніколи раніше не був у такій ситуації. Я навіть не можу уявити, що він відчуває або як проходять ночі, або як відчувається біль. Думаю, у такі моменти можна лише робити все можливе, щоб бути поруч із людиною та людьми навколо Джошуа. Він дуже зосереджений на сім'ях, очевидно, на сім'ях Сіни та Латца, і на тому, щоб за ними наглядали. Я завжди бачив їх лише позитивними: вони завжди освітлювали кімнату, сміялися, жартували та посміхалися. Я думаю, їх завжди пам'ятатимуть", – зазначив він.

Також промоутер не знає, чи зможе Джошуа повернутися на ринг.

"Щодо боксу – зараз не той час, і я чесно не знаю, що він робитиме. Я б не відкидав жодних варіантів, але знаю, що б він не обрав, він хоче продовжувати в їхню пам'ять", – розповів Гірн.

Наприкінці грудня боксер потрапив у смертельну ДТП, в якій загинули два близьких друга Джошуа – тренери британця Латц та Сіна.

Напередодні водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення. Також стало відомо, що один зі свідків трагедії вкрав телефон Джошуа.

Раніше британського боксера підтримав Олександр Усик.