Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Йому боляче: Гірн – про першу зустріч із Джошуа після смертельної ДТП

Олександр Булава — 25 січня 2026, 18:59
Йому боляче: Гірн – про першу зустріч із Джошуа після смертельної ДТП
Ентоні Джошуа та Едді Гірн
Instagram Едді Гірна

Британський промоутер Едді Гірн розповів про першу зустріч з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) після смертельної ДТП, де загинуло двоє тренерів британця.

Про це промоутер розповів у коментарі The Stomping Ground.

"Це вперше, коли я бачив його з того часу. Ми спілкувалися, але це ніколи не те саме, що насправді дивитися людині в очі, відчувати її присутність і показувати підтримку. Тож це було добре. Ми гарно провели час.

Я, мабуть, спробую провести з ним ще трохи часу протягом наступних кількох тижнів. Можна побачити, що йому боляче. Я думаю, в цьому немає сумнівів. Можна намагатися бути максимально позитивним, і Ентоні – один із найбільш позитивних людей, яких я зустрічав у житті. Він втратив двох найближчих друзів. Двоє людей, які жили поруч із ним. Вони щоночі спілкувалися. Вони мали мрії. Вони мали плани, і їх ніколи не буде", – сказав він.

Гірн відзначив, що Ентоні буде піклуватися за сім'ями тренерів, які загинули в ДТП,

"Цих людей не замінити, і я думаю, що знадобиться час. Я ніколи раніше не був у такій ситуації. Я навіть не можу уявити, що він відчуває або як проходять ночі, або як відчувається біль. Думаю, у такі моменти можна лише робити все можливе, щоб бути поруч із людиною та людьми навколо Джошуа.

Він дуже зосереджений на сім'ях, очевидно, на сім'ях Сіни та Латца, і на тому, щоб за ними наглядали. Я завжди бачив їх лише позитивними: вони завжди освітлювали кімнату, сміялися, жартували та посміхалися. Я думаю, їх завжди пам'ятатимуть", – зазначив він.

Також промоутер не знає, чи зможе Джошуа повернутися на ринг.

"Щодо боксу – зараз не той час, і я чесно не знаю, що він робитиме. Я б не відкидав жодних варіантів, але знаю, що б він не обрав, він хоче продовжувати в їхню пам'ять", – розповів Гірн.

Наприкінці грудня боксер потрапив у смертельну ДТП, в якій загинули два близьких друга Джошуа тренери британця Латц та Сіна.

Напередодні водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення. Також стало відомо, що один зі свідків трагедії вкрав телефон Джошуа.

Раніше британського боксера підтримав Олександр Усик.

Едді Гірн Ентоні Джошуа

Едді Гірн

Гірн – про поєдинок Шакура та Теофімо: Бій буде непередбачуваним
Гірн: Джошуа потрібен час, аби повернутися до нормального життя
Гірн: Джошуа потрібен час після смерті друзів
Гірн назвав найкращий бій, який можна організувати в американському боксі
Гірн: У боксі з'явилася нова суперзірка – Далтон Сміт

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік