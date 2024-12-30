Гірн: Я не бачу, як Дюбуа може перемогти Усика

Промоутер колишнього чемпіона IBF, WBA, WBO та IBO Ентоні Джошуа британець Едді Гірн прокоментував можливий реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Слова Гірна передає видання Secondsout.com.

"Я просто вважаю, що Усик занадто хороший. Слухайте, Дюбуа вміє завдавати потужних ударів, він зараз сповнений впевненості, але я не бачу, як він може перемогти Усика", – заявив промоутер.

Нагадаємо, у серпні 2023-го український хевівейтер нокаутував Дюбуа у 9-му раунді.

Після перемоги Усика над Ф’юрі у грудні 2024-го Даніель піднявся на ринг до українця та вимагав провести реванш – Олександр погодився.

Раніше промоутер Едді Гірн назвав ім’я австралійського боксера, який зможе конкурувати з українцем на ринзі.