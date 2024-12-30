Гірн: Я не бачу, як Дюбуа може перемогти Усика
Едді Гірн
Sky Sports
Промоутер колишнього чемпіона IBF, WBA, WBO та IBO Ентоні Джошуа британець Едді Гірн прокоментував можливий реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Слова Гірна передає видання Secondsout.com.
"Я просто вважаю, що Усик занадто хороший. Слухайте, Дюбуа вміє завдавати потужних ударів, він зараз сповнений впевненості, але я не бачу, як він може перемогти Усика", – заявив промоутер.
Нагадаємо, у серпні 2023-го український хевівейтер нокаутував Дюбуа у 9-му раунді.
Після перемоги Усика над Ф’юрі у грудні 2024-го Даніель піднявся на ринг до українця та вимагав провести реванш – Олександр погодився.
Раніше промоутер Едді Гірн назвав ім’я австралійського боксера, який зможе конкурувати з українцем на ринзі.