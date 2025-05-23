Йому не дають багато шансів: Гірн пояснив, чому не хоче організувати бій Джошуа – Вайлдер

Промоутер Едді Гірн зізнався, що не сильно зацікавлений у поєдинку Джошуа – Вайлдер, оскільки багато хто не вірить в американського боксера.

Про це Гірн сказав для Boxingnews24.com.

"Я не виключаю цей бій, але зараз люди не дають Вайлдеру багато шансів проти Ей Джея. Проте, сподіваюся, він знову зможе виглядати добре. Знову ми говоримо про бійців, які збиваються зі шляху. Це чудовий приклад. Дивно, як люди можуть так боятися бійця, а потім раптом зовсім не боятися. Я не думаю, що зараз хтось боятиметься бою з Деонтеєм Вайлдером. Якщо він знову перемагатиме, можливо, люди зможуть знову говорити про цей бій", – заявив британський промоутер.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.