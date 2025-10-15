Гірн назвав ідеального суперника для Кроуфорда

Промоутер Едді Гірн оцінив можливість поєдинку володаря тимчасового титулу WBA у першій середні вазі Джарона Енніса з абсолютним чемпіоном світу в другому середньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом.

Цитує промоутера Boxing News 24/7.

"Назвіть мені ще якийсь реалістичний бій, окрім Кроуфорд - Енніс, який ви дійсно хотіли б побачити за участю Кроуфорда. Багато суперників, з якими бився Кроуфорд, на жаль для нього, вже були не у своїй найкращій формі. Попри те, що я вважаю його боксером покоління, неймовірним талантом.

Різниця з Еннісом у тому, що Енніс не на завершальному етапі кар’єри. Енніс не повертається після операції на оці чи жахливої автокатастрофи (як Еррол Спенс перед боєм із Кроуфордом — прим.), і він не має за плечима 80 поєдинків. Це не провина Кроуфорда - він би бився з усіма ними й, швидше за все, усіх переміг би.

Кроуфорд - боксер епохи. Він заслужив право битися з будь-ким, з ким захоче, і повернеться в ринг лише за великі гроші. Тож нам потрібно чимало зробити зі свого боку, щоб цей бій став настільки вигідним, наскільки це можливо", — заявив Гірн.