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Гірн назвав умову організації бою Джошуа з Ф'юрі

Олександр Булава — 18 січня 2025, 14:40
Гірн назвав умову організації бою Джошуа з Ф'юрі
Едді Хірн
DAZN

Промоутер Едді Гірн оцінив можливість проведення бою між Тайсоном Фʼюрі (34-2–1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує промоутер Daily Mail.

Щоб організувати поєдинок такого масштабу необхідний час, щоб забронювати стадіон. Тому Тайсону доведеться повернутися вродовж місяця, аби бій був реальнимю

"Ніхто з нас не знає, що Ф'юрі робитиме далі, але якщо ми хочемо побачити бій влітку, йому, ймовірно, доведеться повернутися протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.

Якщо ні, то після цього літо стане складним для бою такого масштабу

Я думаю, що він повернеться, але все в його руках. Щодо Джошуа, то у нас є варіанти, і ми зараз їх розглядаємо", – розповів Гірн.

Раніше Ентоні заявляв, що його основною ціллю на 2025 рік є бій з Тайсоном Фюрі, однак останній нещодавно завершив карєру. У зв'язку з чим, його наступний суперник наразі не визначений.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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