Гірн назвав умову організації бою Джошуа з Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн оцінив можливість проведення бою між Тайсоном Фʼюрі (34-2–1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує промоутер Daily Mail.

Щоб організувати поєдинок такого масштабу необхідний час, щоб забронювати стадіон. Тому Тайсону доведеться повернутися вродовж місяця, аби бій був реальнимю

"Ніхто з нас не знає, що Ф'юрі робитиме далі, але якщо ми хочемо побачити бій влітку, йому, ймовірно, доведеться повернутися протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.

Якщо ні, то після цього літо стане складним для бою такого масштабу

Я думаю, що він повернеться, але все в його руках. Щодо Джошуа, то у нас є варіанти, і ми зараз їх розглядаємо", – розповів Гірн.