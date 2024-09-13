Гірн здивував прогнозом на бій Канело проти Берланга
Matchroom
Голова Matchroom Едді Хірн вважає, що його клієнт Едгар Берланга (22-0, 17 KO) переможе чемпіона WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (61-2-2, 39 KO).
Цитує промоутера Boxing 24/7.
"Я справді відчуваю, що якщо Едгар добре почне і закріпиться в бою... це так важко, коли справа доходить до того, щоб дати тобі надійний прогноз: "Едгар зробить це!".
Але мені подобаються його шанси в бою, тому що мені подобається його менталітет. Але Канело дуже важко перемогти. Проте скажу, що Едга виграє бій за очками", — сказав Гірн.
Бій Альвареса проти Берланги пройде 14 вересня на стадіоні "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі.
Канело свій останній поєдинок провів на початку травня. Тоді він переміг земляка Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.