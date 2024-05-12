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Гарсія — про перемогу Ломаченка: 36 років для боксу у наші дні більше не старість

Владислав Уткін — 12 травня, 12:51
Гарсія — про перемогу Ломаченка: 36 років для боксу у наші дні більше не старість

Колишній чемпіон Денні Гарсія привітав Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) з перемогою над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО) у бою за вакантний титул IBF.

Американський боксер прокоментував бій українця в соцмережах.

"Вітаю, Лома. 36 років для боксу у наші дні більше не старість. Підбір суперників став більш рівномірним. Вік – це просто цифра", — написав Гарсія.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг технічним нокаутом Камбососа, абсолютно перевершивши суперника за кількістю ударів.

Василь Ломаченко Денні Гарсія

Денні Гарсія

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