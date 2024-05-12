Гарсія — про перемогу Ломаченка: 36 років для боксу у наші дні більше не старість

Колишній чемпіон Денні Гарсія привітав Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) з перемогою над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО) у бою за вакантний титул IBF.

Американський боксер прокоментував бій українця в соцмережах.

"Вітаю, Лома. 36 років для боксу у наші дні більше не старість. Підбір суперників став більш рівномірним. Вік – це просто цифра", — написав Гарсія.

Congrats Loma. 36 is not old in boxing these days. The match making is more even and they don’t let fighters take punishment anymore. Age ain’t nothing but a number. — Danny 'Swift' Garcia (@DannySwift) May 12, 2024

Нагадаємо, що Ломаченко переміг технічним нокаутом Камбососа, абсолютно перевершивши суперника за кількістю ударів.