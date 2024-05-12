Гарсія — про перемогу Ломаченка: 36 років для боксу у наші дні більше не старість
Колишній чемпіон Денні Гарсія привітав Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) з перемогою над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО) у бою за вакантний титул IBF.
Американський боксер прокоментував бій українця в соцмережах.
"Вітаю, Лома. 36 років для боксу у наші дні більше не старість. Підбір суперників став більш рівномірним. Вік – це просто цифра", — написав Гарсія.
Нагадаємо, що Ломаченко переміг технічним нокаутом Камбососа, абсолютно перевершивши суперника за кількістю ударів.