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Чемпіон Бокс

41-річний Лара нокаутував Гарсію та захистив титул WBA

Олександр Булава — 15 вересня, 11:25
41-річний Лара нокаутував Гарсію та захистив титул WBA
Premier Boxing Champions

41-річний кубинець Ерісланда Лара (31-3-3, 19 KO) здолав 36-річного американця Денні Гарсією (37-4, 21 KO) у поєдинку за титул чемпіона WBA у середній вазі.

Кут Гарсії відмовився від продовження поєдинку після 8-го раунду, в якому американець побував у нокдауні, проте зміг піднятися та дочекатися завершення трихвилинки.

Для Денні – це друга поразка в останніх трьох боях.

Огляд бою

Нагадаємо, у головному поєдинку вечора чемпіон WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) переміг Едгара Берлангу (23-0, 17 KO).

Бокс Денні Гарсія

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