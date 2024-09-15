41-річний Лара нокаутував Гарсію та захистив титул WBA
Premier Boxing Champions
41-річний кубинець Ерісланда Лара (31-3-3, 19 KO) здолав 36-річного американця Денні Гарсією (37-4, 21 KO) у поєдинку за титул чемпіона WBA у середній вазі.
Кут Гарсії відмовився від продовження поєдинку після 8-го раунду, в якому американець побував у нокдауні, проте зміг піднятися та дочекатися завершення трихвилинки.
Для Денні – це друга поразка в останніх трьох боях.
Огляд бою
Нагадаємо, у головному поєдинку вечора чемпіон WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) переміг Едгара Берлангу (23-0, 17 KO).