Гарсія завершив карʼєру яскравим нокаутом

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Денні Гарсія (38-4, 22 КО) офіційно поставив крапку у своїй професійній кар’єрі.

37-річний американець провів прощальний бій на шоу у США, де ефектно нокаутував співвітчизника Деніела Гонзалеса (22-4-1, 7 КО).

Для Гарсії це стала 38-ма перемога на профі-рингу та гідний фінальний акорд після понад 16 років у боксі.Нагадаємо, у період з 2012 по 2015 рік Гарсія володів чемпіонськими поясами WBC, WBA та The Ring у першій напівсередній вазі, а з 2016 по 2017 – титулом WBC у напівсередній вазі.

Протягом кар’єри Гарсія зустрічався з низкою зіркових суперників, серед яких – Еррол Спенс-молодший, Кіт Турман, Шон Портер, Амір Хан, Лукас Матіссе, Ламонт Пітерсон та Морісо Еррера.

