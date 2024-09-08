Гарсія: Енніс надере Кроуфорду зад

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) вважає, що у потенційному поєдинку між Джароном Еннісом (32-0, 29 КО) та Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) переможе саме Енніс.

Його слова передає Secondsout.

"Мені подобається Енніс. На мою думку, він переможе у цьому поєдинку. Не думаю, що Кроуфорд міг би встигати за кимось таким талановитим, молодим і швидким. Я навіть не бачив, щоб він бився з такими бійцями. Я думаю, що Енніс надере йому зад. Можливо, не дуже сильно, але я точно поставлю на молодика", — сказав Гарсія.

Нагадаємо, напередодні Кроуфорд відмовився від пояса за версією WBO та звільнив титул WBA у напівсередній вазі. Наразі його останнім поєдинком є бій проти узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО), в якому американець переміг одностайним рішенням суддів.

Нещодавно промоутер Едді Гірн оцінив можливість організації бою Кроуфорда із Джароном, а голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх заявив, що він хоче побачити поєдинок Кроуфорд — Енніс.