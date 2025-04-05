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Чемпіон Бокс

Г'юї Фʼюрі достроково переміг Гарбера

Олександр Булава — 5 квітня 2025, 12:16
Г'юї Фʼюрі достроково переміг Гарбера

Британський боксер надважкої ваги Г'юї Фʼюрі (30-3, 17 КО) здобув дострокову перемогу над земляком Деном Гарбером (9-5, 2 КО).

Ф'юрі заволодів ініціативою з перших хвилин двобою, а в п'ятому раунді відправив суперника в нокдаун. Гарбер зміг піднятися та продовжити бій, проте до завершення раунду рефері зупинив поєдинок.

Для двоюрідного брата Тайсона Ф'юрі це 30-та перемога на профі-рингу. Наступним його суперником може стати колишній тимчасовий чемпіон світу Ділліан Вайт. Цей бій може відбутися наприкінці липня.

Напередодні українець Віктор Вихрист та Райдел Букер провели традиційну церемонію зважування напередодні бою.

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