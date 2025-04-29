Фундора відмовиться від чемпіонського поясу заради реваншу з Цзю

Чемпіон WBC і WBO у першій середній вазі Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) відмовився від обов'язкового захисту титулу WBO проти Ксандера Заяса (21-0, 13 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Фундора натомість битиметься зі своїм давнім суперником Тімом Цзю (24-2, 17 КО) на арені T-Mobile у Лас-Вегасі, де на кону буде лише пояс WBC.

Потенційною датою реваншу може стати 19 липня, також розглядають ще дві дати у липні та серпні.

"Це бій, який усі хочуть побачити. Буде кривавий дощ", – розповів промоутер американця Самсон Левкович.

Нагадаємо, Фундора виграв у Цзю перший поєдинок роздільним рішенням суддів. Двобій запам'ятався сильним розсіченням австралійця через випадковий удар ліктем суперника в клінчі.

Напередодні Себастьян здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді над Чордейлом Букером.

Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу.

Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.