Фундора та Букер пройшли церемонію зважування перед боєм

Чемпіон WBC і WBO у першій середній вазі (69,9 кг) Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) і Чордейл Букер (23-1, 11 KO) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні бою.

Результати зважування:

Себастьян Фундора – 69,3 кг

Чордейл Букер – 69,2 кг

Їх поєдинок відбудеться у неділю, 23 березня, у Лас-Вегасі.

Sebastian Fundora and Chordale Booker final face-off ahead of their super-welterweight unified world title fight tomorrow night in Las Vegas. pic.twitter.com/TUO78O99Uf — Ring Magazine (@ringmagazine) March 21, 2025

Нагадаємо, спочатку Себастьян мав провести бій з ексчемпіоном світу у напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО). Однак Всесвітня боксерська рада відмовилася санкціонувати бій між двома американцями.

Фундора наразі володіє поясами WBC і WBO після перемоги роздільним рішенням суддів над австралійцем Тімом Цзю у кривавому поєдинку.