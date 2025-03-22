Фундора та Букер пройшли церемонію зважування перед боєм
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Чемпіон WBC і WBO у першій середній вазі (69,9 кг) Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) і Чордейл Букер (23-1, 11 KO) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні бою.
Результати зважування:
- Себастьян Фундора – 69,3 кг
- Чордейл Букер – 69,2 кг
Їх поєдинок відбудеться у неділю, 23 березня, у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, спочатку Себастьян мав провести бій з ексчемпіоном світу у напівсередній вазі Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО). Однак Всесвітня боксерська рада відмовилася санкціонувати бій між двома американцями.
Фундора наразі володіє поясами WBC і WBO після перемоги роздільним рішенням суддів над австралійцем Тімом Цзю у кривавому поєдинку.