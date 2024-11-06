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Воррен: Ф'юрі готовий до реваншу з Усиком, я вірю в нього

Руслан Травкін — 6 листопада 2024, 14:27
Воррен: Ф'юрі готовий до реваншу з Усиком, я вірю в нього
Френк Воррен
Скріншот

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), вірить, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) вийде переможцем реваншу проти Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для IFL.

"Тайсон готовий до реваншу. Він зараз тренується. Він у тренувальному таборі. Ф'юрі виглядає чудово. Я дійсно вірю в Тайсона Ф'юрі та його здібності", – сказав Воррен.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

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Френк Воррен

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