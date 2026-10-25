Мартін нокаутував Заїну в сьомому раунді

Американський боксер першої напівсередньої ваги Френк Мартін (20-1-1, 14 КО) переміг марокканця Таріка Заїну (18-4-1, 12 КО).

Поєдинок відбувся на арені Frost Bank Center у Сан-Антоніо, США. Мартін завершив бій достроково, нокаутувавши суперника в сьомому раунді.

Для американця це друга перемога після поразки від Джервонти Девіса нокаутом у червні 2024 року. У лютому Мартін звів бій із Нахіром Албрайтоном унічию, а в грудні 2025-го нокаутував Рансенса Бартелемі.

Нагадаємо у головному поєдинку вечора американський боксер О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) став об'єднаним чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі. Він здолав мексиканця Емануеля Наваррете (40-3-1, 33 КО) в поєдинку за титули WBC, WBO та IBF.