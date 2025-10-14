Українська правда
Чемпіонський бій Фостер – Фултон можуть перенести на 6 грудня

Володимир Варуха — 14 жовтня 2025, 10:32
Фостер та Фултон
The Ring

Поєдинок між чинним чемпіоном світу за версією WBC між ОʼШакі Фостером (23-3, 12 КО) та Стівеном Фултоном (23-2, 21 КО) відбудеться 6 грудня.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

За останньою інформацією, поєдинок відбудеться в Сан-Антоніо як частина андеркарду вечора Ісаак Круз – Ламонт Роуч.

Цей бій мав відбутися в андеркарді поєдинку за титул WBC у першій середній вазі між Себастіаном Фундорою та Кітом Турманом. Однак Фундора отримав травму, тому бій було перенесено, а за ним і поєдинок Фостер – Фултон.

У тому ж вечорі в андеркарді заплановано ще один важливий поєдинок – об’єднавчий бій Жанібека Алімханули проти Ерісленді Лари.

Раніше повідомлялося, коли Фундора відбоксує проти Турмана.

