Бій Фундори та Турмана перенесли – інсайдер

Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора (23-1-1, 15 КО) отримав травму руки, через що його поєдинок проти Кіта Турмана (31-1, 23 КО) перенесено.

Про це повідомляє інсайдер The Ring Майк Коппінджер.

Поєдинок мав відбутися 25 жовтня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Нова дата наразі невідома.

Окрім головного бою вечора, на іншу дату також було перенесено поєдинок між О’Шакі Фостером (23-3, 12 КО) і Стівеном Фултоном (23-1, 8 КО).

Попередній бій Турмана відбувся 12 березня. Тоді він впевнено нокаутував австралійця Брока Джервіса (23-2, 21 КО) у третьому раунді.

Фундора у останньому бою також переміг представника Австралії – Тіма Цзю.