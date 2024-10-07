Ф'юрі розповів, за рахунок чого Дюбуа вдалось перемогти Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) похвалив чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) за виконання плану на бій з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це Циганський король заявив у інтерв'ю TNT Sports Boxing.

"Даніель зробив усе, що мав зробити. Перед боєм мене запитали, як кожен з бійців може перемогти. Я сказав, що Дюбуа необхідно швидко почати, нав'язати Джошуа бій і нокаутувати його за 5-6 раундів. Ей Джею потрібно було йти і ухилятися, трохи послабити Дюбуа, використовуючи джеб, а потім нокаутувати його", – сказав Ф’юрі.

21 вересня у Лондоні на арені Вемблі відбулося чемпіонське протистояння за титул IBF у надважкій вазі. Чемпіон світу Даніель Дюбуа вперше захищав пояс у протистоянні проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Дюбуа тричі відправляв Джошуа в нокдаун, а в п'ятому раунді брутально його нокаутував.