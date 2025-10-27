Українська правда
Ф’юрі оцінив шанси Вордлі у бою проти Усика

Володимир Варуха — 27 жовтня 2025, 08:29
Тайсон Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24. КО) поділився думкою щодо можливого поєдинку між британцем Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та українським абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Слова боксера цитує Boxing King Media.

"Усик – особливий талант, чудовий боксер. Але Фабіо небезпечний завдяки своїй потужності. Якщо він влучить, то може нокаутувати будь-кого. У нього надзвичайно сильні кулаки, і сила ударів не зменшується навіть у пізніх раундах. Вважаю, що у поєдинку з Паркером він виглядав дуже переконливо", – сказав Фʼюрі.

25 жовтня на арені O2 Arena у Лондоні відбувся великий вечір боксу. У головному бою вечора зустрілися Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) та Фабіо Вордлі.

Британський нокаутер здобув перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді, продовживши свою безпрограшну серію.

Відеоогляд бою Вордлі – Паркер можна переглянути в цій новині. Зазначимо, що Мозес Ітаума дав свою оцінку поєдинку. Також Тайсон Ф'юрі засмучений поразкою Паркера.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі

