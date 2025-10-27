Ф’юрі оцінив шанси Вордлі у бою проти Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24. КО) поділився думкою щодо можливого поєдинку між британцем Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та українським абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Слова боксера цитує Boxing King Media.

"Усик – особливий талант, чудовий боксер. Але Фабіо небезпечний завдяки своїй потужності. Якщо він влучить, то може нокаутувати будь-кого. У нього надзвичайно сильні кулаки, і сила ударів не зменшується навіть у пізніх раундах. Вважаю, що у поєдинку з Паркером він виглядав дуже переконливо", – сказав Фʼюрі.