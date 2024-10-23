Ф'юрі: Усик виграв перший бій чесно та справедливо
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) заявив, що володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) здобув справедливу перемогу в їх першому поєдинку.
Про це боксер розповів на пресконференції перед реваншем.
"Я з нетерпінням чекаю на фантастичний бій. У травні був фантастичний поєдинок. Олександр виграв бій чесно та справедливо.
Тепер я хочу знову влаштувати чудовий бій. Минулого разу це було дуже близько, я виграв із перевагою в одне очко. Трохи більше зосередженості, трохи менше самозаспокоєння, і я маю зробити те, що мені потрібно.
Нічого радикально змінювати не буду, додам більше зосередженості і цього разу переможу я", – заявив Ф'юрі.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.