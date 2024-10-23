Ф'юрі: Усик виграв перший бій чесно та справедливо

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) заявив, що володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) здобув справедливу перемогу в їх першому поєдинку.

Про це боксер розповів на пресконференції перед реваншем.

"Я з нетерпінням чекаю на фантастичний бій. У травні був фантастичний поєдинок. Олександр виграв бій чесно та справедливо.

Тепер я хочу знову влаштувати чудовий бій. Минулого разу це було дуже близько, я виграв із перевагою в одне очко. Трохи більше зосередженості, трохи менше самозаспокоєння, і я маю зробити те, що мені потрібно.

Нічого радикально змінювати не буду, додам більше зосередженості і цього разу переможу я", – заявив Ф'юрі.