Букмекери назвали фаворита поєдинку між Ф'юрі та Махмудовим

У ніч проти 12 квітня, у Лондоні відбудеться поєдинок колишнього чемпіона світу в надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти російського боксера Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Ця зустріч стане першою для "Циганського короля" після того, як він вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Букмекери впевнені, що британець не матиме проблем у протистоянні з росіянином, оцінюючи його перемогу в 1,20.

На нічию ставки приймаються з коефіцієнтом 19,5, водночас на перемогу Махмудова можна поставити з коефіцієнтом 5,25.

Старт головної події вечора запланований на 00:30 неділі, 12 квітня, за київським часом. Офіційним транслятором вечора виступає Netflix.

