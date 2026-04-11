Це повертає мене у 2015 рік, коли я бився із Кличком: Ф'юрі – про мотивацію перед боєм з Махмудовим

Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) поділився очікуваннями від поєдинку з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO), який стане першим для нього після відновлення кар'єри.

Слова британця передає The Ring.

На фінальній пресконференції він розповів, чи має план повісити рукавички на цвях у статусі чемпіона світу. "Циганський король" заявив, що наразі сфокусований на майбутньому бою, але зізнався, що дійсно знову хоче повернути собі пояси.

"Це зараз не мій пріоритет. Моя мета – перемогти цього хлопця, повернутися додому – в мене там повний холодильник великодніх яєць, буду насолоджуватися. Я давно був у від'їзді. А щодо поясів – хто б ними не володів, захоче їх повернути. Ви ж знаєте, як це. Я був непереможеним 17 років – це дуже довго. І, чесно кажучи, я сприймав це як належне, воно не мало для мене великого значення. Бокс – я міг робити це уві сні. А потім дві поразки поспіль – і я вже не той, за ким полюють, я знову мисливець. І це чудове відчуття. Це повертає мене у 2015 рік, коли я бився із Кличком. Я знову в тій позиції, і це прекрасно – знову відчувати себе молодим, свіжим, "зеленим" хлопцем. Чесно кажучи, не відчуваю великого тиску. А від Махмудова особливо нічого не очікують – хіба що нокаутувати мене за три раунди, а це не така вже й складна гра", – сказав Ф'юрі.

Тайсон додав, що жодної недооцінки суперника немає. Він повідомив, що після тривалої паузи хоче зробити заяву про повернення в ринзі, вийшовши легким і здобути переконливу перемогу.

Нагадаємо, що востаннє Ф'юрі бився у грудні 2024 року, коли програв Олександру Усику в реванші. Напередодні британець розповідав, що до завершення 2026 року хоче бути активним і провести одразу три поєдинки.