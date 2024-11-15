Холіфілд дав пораду Полу перед боєм із Тайсоном

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд дав пораду щодо тактики на бій Джейку Полу (10-1, 7 КО) напередодні бою з Майком Тайсоном (50-6, 44 КО).

Його слова цитує Clocendloaded.

"Майк Тайсон має перемогти. Це бій за великі гроші, ніхто не знає, що відбудеться. Знаєте, за яких умов Пол переможе Майка Тайсона? Тоді, коли він буде триматися близько до Майка. Але якщо Джейк спробує триматися на дистанції, то Майк його зловить. Майк – як змія. Він просто вискочить на тебе. Тайсон зближується із суперниками надто швидко", – сказав Холіфілд.

Нагадаємо, в кінці процедури зважування бійці мали провести стердаун. Тайсон раптово завдав ляпаса своєму супернику. Джейк образився за цей вчинок на колишнього чемпіона світу. Зазначимо, що "Залізний Майк" виявився трохи важчим за Пола.

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.