Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа: британські розбірки за арабські гроші

Суботнього вечора 21 вересня на лондонському Вемблі відбудеться центральна для Британії боксерська подія 2024 року. 27-річний Даніель Дюбуа вперше захищатиме титул IBF у суперважкій вазі в бою проти 34-літнього Ентоні Джошуа. Поєдинок проходить під егідою Riyadh Season, тобто за все платять щедрі арабські шейхи.

Останній фактор став одним з вирішальних, адже змусив домовитися і навіть тиснути руки давнім запеклим конкурентам і бізнес-ворогам: Френку Уоррену та Едді Хірну. Промоутери спробували підігріти інтерес публіки ще й словесними перепалками самих боксерів. Але обмежені ораторські таланти бійців завадили їм видати передматчеві шоу в стилі Тайсона Ф'юрі. Ворожнеча виглядала доволі фальшиво і зрозуміло, що в ринзі буде домінувати спортивний розрахунок, а не емоції.

Українські вболівальники, зрозуміло, очікують реванш Ф'юрі проти Усика. Але й бій британців не може не викликати підвищеної зацікавленості. Очевидно, що переможець суботнього протистояння заявить права на поєдинок проти майбутнього триумфатора бою "Циганського короля" і нашого "Отамана". По суті, сучасний суперважкий пантеон складають три плюс одне прізвище: Усик, Ф'юрі, Джошуа + Дюбуа. Ні Чжилей, ні тим паче Хргович, Чарр чи Паркер сюди не дотягують. А от чи має право Дюбуа повноцінно доєднатися до четвірки "великих", подивимося в суботу.



Джошуа Дюбуа Вік 34 років 27 років Зріст 198 см 196 см Розмах рук 208 см 198 см Професійний рекорд 28-3, 25 КО 21-2, 20 KO Стійка Ортодокс Ортодокс

Ще одна важлива особливість цього поєдинку полягає в тому, що чемпіон захищає "подарований" пояс. Так, від титулу IBF змушено, але все одно красиво відмовився Олександр Усик. В бою проти хорвата Філіпа Хрговича Дюбуа завоював тимчасовий титул, а повноцінний отримав виключно формально. Але це ніяким чином не принижує статус суботньої події. Нас очікує поєдинок світового масштабу із британо-арабським забарвленням.

Ентоні Джошуа потребує чемпіонської перспективи

Ентоні Олувафемі Джошуа є одним з найтитулованіших супертяжів сучасності. Володар олімпійського золота, об'єднаний, нехай і не абсолютний чемпіон в професіоналах. Має потужну кар'єру і список перемог. Нехай Олімпіада 2012 року проходила в Лондоні і судді були на стороні британця. Нехай Володимира Кличка він побив, коли українцю вже виповнився 41 рік. Все одно, Джошуа – легендарна постать для сучасного британського боксу.

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Але щоб закріпити за собою статус легенди, 34-річному атлету необхідно наприкінці кар'єри здійснити ще один чемпіонський ривок. Для початку треба відібрати у молодшого земляка пояс IBF. Після цього арабські воротили просто будуть змушені виводити Ентоні на переможця пари Усик – Ф'юрі, адже подібний сюжет має всі шанси на шалену медійну розкрутку.

Та чи все так просто для довгорукого британо-нігерійського гіганта? Чому більшість експертів настільки впевнені в його перемозі над молодшим земляком? Безумовно, на боці Олувафемі залишаються його незмінні переваги:

Потужний досвід. Джошуа ніколи не ухилявся від поєдинків із сильними супротивниками. Важливо і те, що в його кар'єрі є як великі перемоги, так і прикрі поразки. Апсет року від Енді Руїса-молодшого чи програш рішенням суддів у другому бої проти Усика – важливий досвід, якщо зробити правильні висновки. А Ентоні вміє їх робити, бувши не лише потужним, але й розумним спортсменом. Боксерська техніка. Для Джошуа не існує таємниць в різних вимірах боксерської майстерності. Він здатен показати себе і як панчер, і як витончений "фехтувальник" навіть протягом одного раунду. Головне – не загратися із самим собою. Витривалість. В пам'ятному поєдинку проти Володимира Кличка в середині бою здавалося, що Ентоні підсів функціонально, але в завершальних раундах він відродився на всі 100%. До функціональної підготовки Олувафемі ставиться максимально відповідально. Стратегічне мислення і наявність декількох планів на бій. Джошуа відрізняється тим, що вміє протягом поєдинку змінювати стиль ведення протистояння. Якщо він не вкладе супротивника в перших 4-5 раундах, може призупинитися і відзахищатися декілька трихвилинок. А потім знову потужно вибухне. Як поведеться досвідчений майстер важко передбачити, як експертам, так і опоненту.

Головна перевага Джошуа в тому, що він є справжнім боксером – сучасним втіленням важковаговика. Усик – залегкий для цієї категорії, Ф'юрі – занадто епатажний, Дюбуа – більше рубака, ніж боксер. Від Ентоні ж завжди очікуєш гармонії між всіма складниками боксу – техніка, потужність, використання всього арсеналу ударів, функціональна готовність. Щось аж занадто компліментарно! Необхідно передбачити і не оптимістичний сценарій для фаворита.

За рахунок чого Олувафемі може програти

В багатьох поєдинках Джошуа віддає супротивникам ініціативу в одному-двох-трьох раундах. Не будемо згадувати мегафайт з Кличком. Достатньо подивитися 5-6 раунди проти такого андердога, як Роберт Хеленіус. Буквально декілька хвилин здоровецький фін змушував Ентоні задкувати. І в ці короткі періоди британець примудрився пропустити парочку потужних джебів та прямих правих. При цьому удари були відверті, не приховані, не несподівані. Але на відступі Джошуа достатньо вразливий.

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Дюбуа на відміну від Хеленіуса справжній агресор і точно змусить більш вікового супротивника періодично уходити в захист. Тиск з боку Даніеля стане суворим випробуванням для Ентоні. Цікаво буде подивитись, чи зможе досвідченіший і технічніший боксер холоднокровно і ефективно контратакувати, знаходячись під шквалом ударів, заправлених "динамітом".

Більшість вболівальників Дюбуа розраховують саме на те, що фаворит втратить на мить концентрацію і пропустить потужний постріл від чемпіона. Якщо це станеться, то велика ймовірність повторення сценарію поразки від Енді Руїса-молодшого. Головне завдання Ей-Джея – уникнути подібного розвитку подій. Сподіваємося, досвід дасться взнаки і майстер уникне прикрих помилок минулого.

Даніель Дюбуа – головне, щоб "динаміт" вибухнув

Даніель "Динаміт" Дюбуа – наступна за Джошуа британська надія в професійному боксі. Порівнювати цих боксерів – справа невдячна. Молодший колега відмовився від проходження олімпійського циклу і в ранньому віці перейшов до професіоналів, хоча мав непогане співвідношення перемог і поразок в любителях.

Дебютував на профі-ринзі в неповні 20 років. Молодого боксера вели доволі грамотно і обережно, поступово підвищуючи якість опозиції. Регулярно виводили на поєдинки за другорядні британські, європейські, світові трофеї. Несподіваною осічкою став бій з іншим британцем – Джозефом Обі Джойсом. Даніель домінував в своєму стилі, але не перебив супротивника, який натомість непогано контратакував потужними джебами.

Саме через велику кількість пропущених зустрічних ліве око Даніеля закрила гематома. Після чергового потрясіння він опустився на коліно і не продовжив бій після суддівського відліку. До речі, одним з плюсів "Динаміта" є те, що він не соромиться брати подібні паузи. Так, в бою проти південноафриканця Кевіна Лерени Дюбуа тричі був в нокдауні вже в першому раунді, але, відновившись, здобув дострокову перемогу вже в третій трихвилинці.

Даніель вміє використовувати й інші боксерські "хитрощі", нерідко діючи на межі фолу. Багато суперечок викликав його удар нижче поясу в поєдинку з Олександром Усиком. Боксерська спільнота буквально поділилася навпіл – одні вважали, що бодіпанч був в межах правил, інші побачили відвертий заборонений удар. Але в сутичці з більш майстерним суперником "Динаміту" доцільно шукати можливості для нанесення додаткової шкоди опоненту, нехай навіть не дуже чистими засобами.

Розцінюючи шанси чемпіона на захист титулу, вважаємо, що перспектива перемоги для нього лежить в площині таких можливостей:

лакіпанч – бажано в стартових раундах;

агресія і натиск – Джожуа доволі невпевнено відчуває себе, відступаючи через підтискання супротивника;

витривалість і фізична готовність – Даніель має бути готовим на всі 200%, адже цей бій є для нього одним з ключових в кар'єрі.

І звичайно, бажано не пропускати все, що буде летіти в голову від Джошуа. Але це вже зовсім інша історія, з якої і почнемо перелік недоліків у манері боксування Дюбуа.

Недоліки чемпіона

Ахіллесова п'ята "Динаміта" – захист, або його повна відсутність. Боксер наче й вмикає маятник, рухається на ногах та колихає тулуб, але при цьому йому в голову прилітають навіть ті удари, які видно за кілометр. Іноді складається враження, що Даніель спеціально ловить головою рукавички супротивників.

В бою проти Джозефа Джойса це списали на недосвідченість Дюбуа. В поєдинку проти Олександра Усика говорили про майстерність самого українця. Але що сталося в прохідній сутичці проти пузаня Джаррелла Міллера? На той бій було дивно, якщо не огидно дивитися. Даніель обіймався с супротивником, якого треба було просто трошки поганяти, а також приймав на голову безліч необов'язкових ударів.

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Невідомо, до чого призвів би обмін з Хрговичем, якби не січка у хорвата. Поєдинок виглядав привабливо для поціновувачів панчерських сутичок, але Джошуа буде діяти більш розумно, не нехтуючи захистом проти не найтехнічнішого опонента. Хочеться сподіватися, що Дюбуа зробить нам всім сюрприз і покаже певну дисципліну і нові навички у захисті. Але такі сподівання, мабуть, все ж таки повністю марні.

Букмекерські прогнози на бій Джошуа – Дюбуа

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet фаворитом протистояння є саме Ентоні Джошуа. На перемогу більш досвідченого британця коефіцієнт складає доволі символічні 1.29, тоді як на виграш Дюбуа він сягає 4.10.

Букмекери не вірять, що поєдинок триватиме всі 12 раундів. Найбільше шансів дається на те, що відбудеться 8 трихвилинки. Так, на тотал більше 7.5 ставка приймається за 1.81, а на менше 7.5 – за 1.93, тобто на восьмому раунді поки зафіксований середньозважений показник. На те, що сутичка не триватиме повні 12 раундів парі приймаються за мізерні 1.20.

На дострокову перемогу Ентоні Джошуа ставки приймаються з коефіцієнтом 1.45, а на відповідний варіант тріумфу Даніеля Дюбуа – за 5.50. Іншими словами, більшість експертів очікує впевненої дострокової перемоги фаворита, яка відбудеться трохи пізніше екватору поєдинку.

Найімовірніший спосіб перемоги від Джошуа – технічний нокаут. На такий варіант можна поставити за 2.25. Загалом, розкладка за способами виграшу виглядає наступним чином:

Спосіб перемоги Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа Будь-хто із суперників технічний нокаут 2.25 7.00 1.90 нокаут 3.40 10.00 2.87 дискваліфікація 67.00 100.00 50.00 одностайне рішення 8.50 17.00 6.50 роздільне рішення 23.00 40.00 17.00 рішенням більшості голосів 34.00 50.00 26.00 нічия 17.00



Букмекер вважає, що відбудеться принаймні один нокдаун. На ТБ 0.5 за цим показником ставки приймаються за 1.18. А от на два чи більше нокдаунів вже ставити ризиковано. Так, ТБ 1.5 оцінюється коефіцієнтом 1,87.

Вірогідніше за все нокдаун відбудеться в проміжку з п'ятого по восьмий раунди. На такий результат в кожній з цих трихвилинок можна поставити з котируванням 4.50.

Прогноз від Чемпіона

Букмекери фіксують доволі однозначний прогноз у своїх котируваннях. При аналізі останніх поєдинків обох бійців, вимальовується наступна схема бою:

у перших раундах хазяйнуватиме Джошуа, встановивши зручну для себе дистанцію і підтискаючи андердога;

у раундах з четвертого по шостий Дюбуа зможе нав'язати певну контргру, особливо якщо Ентоні пару раз пропустить потужні постріли "Динаміту";

з шостого по дев'ятий раунд Олувафемі розставить все на свої місця і змусить здатися молодшого опонента (стане той на коліна у своїй манері чи впаде по-справжньому не суттєво).

Але професійний бокс приваблює нас саме тому, що в будь-якому поєдинку можуть статися карколомні несподіванки. Особливо це стосується суперважковаговиків, якщо кожен з супротивників володіє потужним ударом. Лакі-панч ніхто не скасовував, особливо для такого запеклого агресора в ринзі, як Даніель Дюбуа.

Очікуючи впевнену перемогу фаворита за найімовірнішою схемою, я все ж таки не скидав би Дюбуа з рахунків. У Джошуа є неприємна манера пропускати потужні панчі, коли суперник його підтискає, а він робить пару кроків назад. Ніхто не дасть гарантію того, що один з "динамітів", захованих в рукавичках чемпіона, не прилетить в голову фавориту.

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З іншого боку, ми знаємо, що Даніель нерідко використовує коліно для відпочинку, а також потрапляє в несподівані нокдауни (нехай у поєдинку з Джошуа вони й будуть доволі очікуваними). Фаворит також може пропустити від чемпіона потужний постріл. То чому б не спрогнозувати тотал нокдаунів більше 2.5? Такий варіант оцінюється букмекерами коефіцієнтом 2.37. Плюс такий вибір стимулюватиме вболівати за видовищний та конкурентний поєдинок.

Найголовніше ж отримати насолоду від виняткового спортивного видовища. Суботній бій має всі шанси стати справжньою окрасою боксерської осені. Окрім того, він цікавить українських вболівальників, адже переможець з високою долею ймовірності вийде на титульний поєдинок проти тріумфатора пари Усик – Ф'юрі. Тому ми теж будемо уважно слідкувати за лондонським шоу, щедро приправленим арабським золотом.

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак

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