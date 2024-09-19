Джошуа та Дюбуа провели дуель поглядів перед боєм

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) та ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) провели другу за тиждень дуель поглядів.

Боксери зійшли у битві поглядів в Лондоні. Їх бій відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Напередодні Даніель розкрив план на поєдинок. Він хоче перетворити бій з Джошуа на бійку.