Джошуа – Дюбуа: усе про бій за титул IBF

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) проведе поєдинок проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Де та Коли відбудеться бій?

Двобій відбудеться в суботу, 21 вересня 2024 року, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Бій триватиме максимум 12 раундів у суперважкій вазі (понад 91 кг). На кону стоятиме титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF, який Олександр Усик зробив вакантним.

Статистика напередодні поєдинку

Ентоні Джошуа виходить на ринг з рекордом 28 перемог, 3 поразки та 0 нічиїх, 25 з яких він здобув нокаутом. Даніель Дюбуа вийде на ринг з рекордом 21 перемога, 2 поразки і 0 нічиїх, з яких 20 перемог нокаутом.

Статистика свідчить про те, що Дюбуа має невелику перевагу в силі над Джошуа: 95% нокаутів проти 89% у Джошуа.

Ентоні Джошуа старший на 7 років, йому 34. Джошуа має перевагу в зрості на 2,5 см над Дюбуа. Це також поширюється на 10-сантиметровій перевазі в довжині рук. І Ентоні Джошуа, і Даніель Дюбуа б'ються в ортодоксальній стійці.

Джошуа є більш досвідченим професійним бійцем, він провів на 8 боїв більше і дебютував у 2013 році, на 3 роки та 6 місяців раніше, ніж Дюбуа, чий перший професійний бій відбувся у 2017 році. Також він провів на 72 раунди більше – 162 проти 90 у Дюбуа.

Ентоні Джошуа виходить на бій, займаючи 1 місце за версією WBO, 3 місце за версією IBF і 2 місце за версією The Ring у суперважкій вазі. Даніель Дюбуа наразі посідає 6-ту сходинку рейтингу The Ring у надважкій вазі.

Форма Джошуа проти Дюбуа

Джошуа переміг 4 з останніх 5 суперників, нокаутувавши 3 з них, одного разу пройшовши дистанцію.

У своєму останньому бою він переміг Френсіса Нганну 8 березня 2024 року нокаутом у 2-му раунді. До цього він здолав Отто Валліна 23 грудня 2023 року технічним нокаутом в 5-му раунді. Перед цим поєдинком він переміг Роберта Хеленіуса 12 серпня 2023 року нокаутом в 7-му раунді. До цього він Джошуа виявився сильнішим за Джермейна Франкліна 1 квітня 2023 року одноголосним рішенням суддів

Єдиної поразки британський боксер зазнав від Олександра Усика 20 серпня 2022 року розділеним рішенням суддів у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями IBF у важкій вазі, WBA Super World Heavyweight, WBO World Heavyweight та The Ring Heavyweight.

Даніель Дюбуа здобув перемогу над 4 з 5 своїх останніх суперників.

У своєму останньому поєдинку він нокаутував Філіпа Хрговича 1 червня 2024 року в бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF. До цього він переміг Джаррелла Міллера 23 грудня 2023 року технічним нокаутом в 10-му раунді.

Перед цим поєдинком Дюбуа також програв Олександру Усику 26 серпня 2023 року нокаутом в 9-му раунді. До цього він переміг Кевіна Лерена 3 грудня 2022 року технічним нокаутом та Тревора Браяна 11 червня 2022 року нокаутом в 4-му раунді.

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Активність боксерів

Ентоні Джошуа трохи активніший останнім часом за Даніеля Дюбуа.

Джошуа востаннє бився 6 місяців і 13 днів тому, а Деніел Дюбуа провів свій останній бій 3 місяці і 20 днів тому.

Останні 5 боїв Джошуа відбулися протягом 2 років, 1 місяця і 1 дня, що означає, що він бився приблизно кожні 5 місяців і 1 день. У цих боях він провів загалом 38 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 7,6 раунду.

Останні 5 боїв Дюбуа провів за 2 роки, 3 місяці і 10 днів, тобто він бився в середньому кожні 5 місяців і 15 днів. У цих боях він провів загалом 34 раунди, тобто в середньому вони тривали 6,8 раунду.

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О котрій годині розпочнеться бій?

Бій розпочнеться в ніч з 21 на 22 вересня, початок – приблизно о 00:15 за київським часом.

Де дивитися бій Джошуа – Дюбуа?

Офіційної трансляції поєдинку в Україні не буде. Єдиним легальним способом перегляду бою є сервіс DAZN. Вартість трансляції складає 19,99 долара.

Прогноз букмекера на поєдинок?

За думкою нашого партнера, ліцензійного букмекера Favbet переможцем цього бою стане Ентоні Джошуа з коефіцієнтом 1,29. На перемогу Даніеля Дюбуа Фавбет дає коефіцієнт 4,10.

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