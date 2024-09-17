Енніс: Я пишаюся Берлангою, він намагався перемогти легенду

Володар титулу IBF у напівсередній вазі Джарон Енніс (32-0, 29 КО) пишається американським боксером другої середньої ваги Едгаром Берлангою (22-1, 17 КО), адже він боровся проти справжньої легенди – Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Про це він розповів на Youtube-каналі YSM Sports Media.

"Це був гарний бій. Берланга добре виступив, вийшов, щоби показати шоу. Він упав, але бився як вовк. Він намагався перемогти легендарну людину. Тому він, мабуть, багатьох здивував. Це зробив свою справу, зробив хорошу роботу. Я пишаюся ним.

Коли Едгар перейшов у профі, всі знали його завдяки тому, що він відправляв суперників у нокаут. В аматорах він однозначно боксував з опонентами. Тобто Берланга теж їх нокаутував, в нього є боксерські навички", – сказав Енніс.