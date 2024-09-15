Берланга: Я вийшов переможцем в бою з Канело, адже бився з легендою
Едгар Берланга та Сауль Альверес
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Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (22-1, 17 КО) не засмучений поразкою у бою проти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO), адже він боровся з легендою.
Його слова передає Boxingscene.
"Я засмучений, тому що, зрештою, я переможець. Цього вечора я бився з легендою і зробив усе можливе, щоб представляти Пуерто-Рико. Я виконав його найкращий удар і знав, що можу прийняти його удари та відповісти їм. Я міг би вдарити набагато більше, але я був на ринзі з легендою", – сказав Берланга.
Нагадаємо, пуерториканець був претендентом на титули WBC, WBA Super, WBO, після своєї дострокової перемоги над Педрейгою Маккрорі (18-1, 9 КО).
Останнім поєдинком Альвареса був бій проти земляка Хайме Мунгую, де мексиканець здобув одноголосну перемогу за рішенням суддів.