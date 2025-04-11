Енніс та Станіоніс пройшли процедуру зважування напередодні бою

Чемпіон IBF напівсередньої ваги Джарон Енніс (33-0, 29 КО) та литовець Еймантас Станіоніс (15-0, 9 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Обоє боксерів клалися у ліміт вагової категорії.

Результати зважування

Джарон Енніс – 66.4 кг

Еймантас Станіоніс – 66.5 кг

Поєдинок між ними відбудеться 12 квітня в Атлантік-Сіті (США).

⚖️ ENNIS 🆚 STANIONIS WEIGHTS:



🇺🇸 Jaron Ennis- 146.4 pounds

🇱🇹 Eimantas Stanionis 146.8 pounds



✅ All set for the WBA, IBF, and Ring Magazine welterweight title unification bout Saturday night in Atlantic City. pic.twitter.com/scjLA18nck — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) April 11, 2025

Нагадаємо, в останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО). Станіоніс востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, перемігши Габріеля Маестре.