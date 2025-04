Енніс та Станіоніс пройшли процедуру зважування напередодні бою

⚖️ ENNIS 🆚 STANIONIS WEIGHTS:



🇺🇸 Jaron Ennis- 146.4 pounds

🇱🇹 Eimantas Stanionis 146.8 pounds



✅ All set for the WBA, IBF, and Ring Magazine welterweight title unification bout Saturday night in Atlantic City. pic.twitter.com/scjLA18nck