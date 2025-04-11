Енніс та Станіоніс пройшли процедуру зважування напередодні бою
Чемпіон IBF напівсередньої ваги Джарон Енніс (33-0, 29 КО) та литовець Еймантас Станіоніс (15-0, 9 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.
Обоє боксерів клалися у ліміт вагової категорії.
Результати зважування
- Джарон Енніс – 66.4 кг
- Еймантас Станіоніс – 66.5 кг
Поєдинок між ними відбудеться 12 квітня в Атлантік-Сіті (США).
Нагадаємо, в останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО). Станіоніс востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, перемігши Габріеля Маестре.