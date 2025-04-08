Станіоніс: Хочу зламати плани Енніса

Володар титулу WBA в напівсередній вазі (66,7 кг) Еймантас Станіоніс (15-0, 9 КО) висловився про свого наступного суперника американця Джарона Енніса (33-0, 29 КО). 30-річний європеєць хоче довести, що він найкращий у цій вазі.

Про це він сказав для MatchroomBoxing.

"Хочу довести, що я тут найкращий. Знаєте, сумнівався у собі з раннього дитинства. Це давить. Але мені подобається відчувати цей тиск. Енніса вважають суперзіркою. А на мене дивляться наче на перешкоду. Тому я дуже сильно хочу зламати їхні плани. Так, він класний боєць. Але ми всі однакові – ті самі дві руки та дві ноги", – заявив Еймантас.

Нагадаємо, поєдинок між ними відбудеться 12 квітня 2025 року в Атлантік-Сіті (США).

В останньому бою американець рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).